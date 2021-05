Carbognano, incidente tra auto e trattore: mezzi ribaltati, tre feriti gravi

Incidente stradale nel tardo pomeriggio nel territorio di Carbognano (Viterbo), nella zona industriale. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno molto grave. Tutte e tre le persobe sono staei trasferite con le ambulanze del 118 all’ospedale di Civita Castellana, con fratture varie in più parti del corpo.

Si tratta un agricoltore di 36 enne di Caprarola, che era alla guida un trattore, e di due ragazzi di Ronciglione rispettivamente di 22 e 20 anniche viaggiavano a bordo di una Golf.

Lo scontro è stato tremendo, tanto che i due mezzi dopo l’impatto si sono ribaltati. L’incidente è avvenuto sulla provinciale Massarella, al chilometro 4 all’altezza dell’area industriale di Carbognano. A stabilire la dinamica saranno i rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Ronciglione, che hanno provveduto anche a deviare il traffico su strade alternative.

L’arteria è rimasta bloccate per alcune ore, per permettere ai soccorsi di intervenire con maggiore celerità. A dare l’allarme alcuni automobilisti che transitavano in quel momento e che hanno portato i primi soccorsi ai tre feriti.

Subito dopo il personale della ambulanze ha provveduto a stabilizzarli e trasferirli all’Andosilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA