Il cane antidroga scova 200 grammi di hashish nel cruscotto dell'auto: due arresti

Spaccio di droga nel Viterbese, due marocchini arrestati a Orte dai carabinieri della locale stazione. I militari, con l'ausilio del nucleo operativo della compagnia di Civita Castellana, in un servizio finalizzato al controllo delle macchine al casello autostradale di Orte, hanno fermato un’auto con a bordo due giovani marocchini diretti a Roma.

I carabinieri li hanno quindi fermati e hanno iniziato il controllo dell'auto. Poi deciso di sottoporre sia l’auto che i due occupanti a perquisizione, con il supporto dell’unità cinofila del nucleo di Roma Galeria, che annusava insistentemente il cruscotto. All'interno c'erano 200 grammi di hashish, occultati.

I due sono stati condotti in caserma a Orte e dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.