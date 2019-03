Carabinieri Nas nel canile di Montalto di Castro dopo l'esposto di due consiglieri comunali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli dei Nas al canile di Montalto di Castro dopo un esposto dei consiglieri comunali Quinto Mazzoni ed Eleonora Sacconi. I due consiglieri hanno effettuato due sopralluoghi (il 4 gennaio ed il 5 marzo) nell'area, riscontrando una situazione, a loro dire, "imbarazzante, con gravi condizioni igienico-sanitarie sia per le volontarie del canile che per gli animali ospitati".Per Sacconi e Mazzoni "il tutto era aggravato da strutture, come il box, adibito allo stoccaggio del cibo per i cani, con topi morti, aperture ovunque, anche di grandi dimensioni, escrementi di animali. All'interno del canile reti metalliche, spuntoni in ferro, ed altro materiale (probabilmente di risulta), buttato qua e là, senza un ordine o una protezione". Ed ancora "recinzioni di box rattoppate con rete elettrosaldata, ad un altezza di circa settanta centimetri, con spuntoni in ferro arrugginito, dove è facile che un cane si possa ferire, o peggio possa rimanere infilzato o incastrato, rischiando anche la morte".Non è tutto: notati anche "i pozzetti di raccolta delle acque nere traboccanti di escrementi di cane, come le fosse settiche, ormai piene e tracimanti". Ed in effetti alcune irregolarità e mancaze anche gravi sono state riscontrate dai Carabinieri del Nas di Viterbo recatisi sul posto insieme ai militari della locale stazione e al medico della Asl veterinaria. Non sono state elevate sanzioni e i cani trovati tutto sommato sono in buono stato di salute; ma sono state emesse prescrizioni ben precise.Dovranno infatti essere sistemate le vasche per i rifiuti e gli escrementi, il deposito per i mangimi e le recinzioni che in effetti presentavano elementi di pericolo per gli animali. I consiglieri puntano il dito contro l'ente: "Questa amministrazione che ormai si caratterizza per le tante risposte che dovrà fornire alle forze dell'ordine, lascia nell'incuria ogni cosa: tutto versa nel degrado, compresa la salute di operatori volontari ed animali, senza le adeguate condizioni per vivere dignitosamente, dopo aver già subito lo shock dell'abbandono".