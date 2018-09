Carabinieri, il tenente colonnello Guglielmo Trombetta al comando del reparto operativo

di Maria Letizia Riganelli

Carabinieri, il tenente colonnello Guglielmo Trombetta eè il nuovo comandante del reparto operativo di Viterbo. Trombetta sostituisce il tenente colonnello Giovanni Rzzo, che dopo cinque anni lascia l’incarico per andare ad Arezzo.



Il tenente colonnello Trombetta, 42 anni, originario di roma, proviene dai corsi di accademia, ha prestato servizio dal 2000 al 2004 presso il battaglione Laives” maturando anche significative esperienze all’estero e segnatamente nei teatri di Sarajevo, Pristina e Nassirija; ha poi comandato la compagnia di Vipiteno per sei anni, per poi approdare nel 2010 alla compagnia di Ronciglione, rimanendovi tre anni e portando a termine molte importanti operazioni di p.g. nel contrasto al traffico di stupefacenti (“slk”, “kitchen”, “new generation” tra le piu’ significative ) ma anche nel contrasto dei reati predatori (smantellando una pericolosa banda di rapinatori romani nell’operazione jimny e avviando le indagini della “mammuthones”, condotta e portata a termine dal maggiore scotti).



Dall’agosto 2013 è stato destinato a Palermo come comandante del nucleo radiomobile del comando provinciale, dove è rimasto per cinque anni impegnandosi quotidianamente nei servizi di pronto intervento nel capoluogo siciliano, fino a lunedì scorso quandoè rientrato nulla Tuscia ed ha assunto il comando del reparto operativo del comando proviciale dei carabinieri di Viterbo

