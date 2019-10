Carabinieri a caccia di droga con il reparto cinofili a Civita Castellana: fermi e denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blitz antidroga dei carabinieri in un bar nella centrale via della Repubblica, a Civita Castellana (Viterbo). Il locale alle 19 ha abbassato le saracische.Impiegati, oltre ad alcune pattuglie di militari del nucleo operativo radiomobile e agenti in borghese, anche le unità cinofile. I cani antidroga del nucleo di Roma hanno ispezionato l’interno del bar Colonnelli e l’esterno, oltre a un tratto di via Mazzini e di via Falisca. Sono stati identificati alcune persone, che si trovavano in quel momento nel locale frequentato sempre da giovani.I carabinieri hanno controllato in maniera minuziosa anche alcune auto in sosta, sempre con l'ausilio dei cani. Un paio di ragazzi sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti e denunciati. Non è da escludere che siano state sequestrate delle sostanze stupefacenti. L’operazione e proseguita in serata con perquisizioni all’interno di alcune abitazioni.