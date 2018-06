di Maria Letizia Riganelli

«Le mie sono solo menzogne. E mi vergogno di quanto ho detto. Ho calunniato il comandante dopo tutto quello che ha fatto per me».

Il grande accusatore del maresciallo dei carabinieri e ex comandante della stazione di Capodimonte, imputato per estorsione e violazione edilizia, ritratta tutto.

«Ero in un momento di difficoltà economica – ha detto in aula - e non volevo altri problemi. Avevo paura. E poi i carabinieri che mi hanno interrogato come persona informata dei fatti, mi hanno messo sotto pressione. Mi dicevano di denunciarlo. Anche se io non l’ho mai fatto».

Il testimone è l’imprenditore che avrebbe eseguito i lavori di ristrutturazione della casa comprata dal maresciallo per la sua famiglia. Per quei lavori il militare è stato indagato e sospeso dal servizio. Secondo l’accusa il carabiniere, mentre era ancora alla guida della stazione di Capodimonte avrebbe minacciato l’imprenditore edile per costringerlo a lavorare senza contratto e senza soldi. «I lavori – ha spiegato -, andati avanti dal 2012 al 2014, non sono terminati. Ma i soldi li ho presi. Circa 24mila euro. In contanti». L’imprenditore in fase di indagine e di udienza preliminare ha però fornito tutt’altra versione, tanto che il giudice Gaetano Mautone lo ha avvertito che tutte le dichiarazioni rese in udienza saranno inviate in Procura e lui potrebbe essere accusato di calunnia o falsa testimonianza.

Il processo riprende il 21 settembre. Giorno della sentenza.

Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA