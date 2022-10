Civita Castellana, un arresto e cinque patenti ritirate

Un arresto e cinque patenti ritirate. E’ il bilancio di una vasta operazione contro la microcriminalità messa in atto della Compagnia Carabinieri di Civita Castellana.

A Orte è finito nei guai un giovane di Magliano Sabina trovato il possesso di sostanze stupefacenti.

A Vignanello, per un sinistro stradale, i militari del Radiomobile hanno riscontrato al conducente, un 32enne di Fabrica di Roma, un tasso alcolemico compreso superiore alla norma per cui i militari hanno proceduto alla contestazione e al fermo del veicolo ed alla sospensione della patente. Stessa sorte per il fratello giunto dopo pochi minuti a bordo di altra autovettura per prelevarlo.

Ad Orte e Monterosi infine, sono stati segnalati alla Prefettura di Viterbo, quali assuntori di sostanza stupefacente, quattro uomini, di età compresa tra i 20 e i 51 anni.