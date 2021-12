Carabineri, un denunciato e tre segnalati per droga. Il cane Gipsy protagonista

Servizio straordinaro di controllo sul territorio da parte dei carabineri della compagnia di Civita Castellana. I comuni interessati sono stati quelli di Nepi, Monterosi e Orte.

Una persona denunciata e tre segnalate per droga. C'è stato anche il supporto di un elicottero dell'Elinucleo dei Carabinieri di Roma Urbe e dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria con il cane Gipsy. Sono state effettuate 15 perquisizioni, controllando oltre 30 veicoli e circa 50 persone; tre persone sono state trovate, anche grazie all’ ausilio delle unità cinofile, in possesso di alcuni grammi di hashish per uso personale e sono state segnalate alla prefettura di Viterbo.

A Orte un giovane è stato fermato perché, è stato trovato all’ interno del territorio comunale nonostante avesse il divieto per fatti pregressi; è stato condotto in caserma e sottoposto a denuncia penale .