Caprarola, tornano dalla Cina e accettano di restare in casa per due settimane

A Caprarola una famiglia cinese resterà in casa fino al 10 febbraio a scopo precauzionale. Si tratta di due genitori con tre figli, tornati da un viaggio nel gigante asiatico una decina di giorni fa. Il caso è stato sollevato dall'istituto comprensivo dove un ragazzino frequenta la quinta elementare, l'altro la prima media.familiari di alcuni alunni, saputo della vacanza, hanno chiesto lumi alle insegnanti. Queste a loro volta hanno subito contattato il sindaco Eugenio Stelliferi che, d'accordo con la Asl e la Prefettura, ha proposto ai cinque concittadini di origine cinese di rimanere in casa per due settimane. «Da parte loro - racconta - abbiamo avuto la massima collaborazione. Sono subito stati disponibili, accettando la nostra richiesta».Il Comune gli fornisce i pasti, mentre le maestre portano i compiti così che i ragazzini non restino indietro col programma. La famiglia non è comunque originaria della zona di Wuhan.