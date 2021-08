Caprarola, al via la 65esima "Sagra della Nocciola"

Mercoledì 25 Agosto 2021, 13:32

Nel cuore della Tuscia, torna la "Sagra della Nocciola" storico appuntamento di Caprarola e di tutti gli amanti della cultura enogastronimica locale. Dal 26 agosto al 1 settembre nel comune in provincia di Viterbo si terrà la manifestazione che mancava da un anno a causa della pandemia. Per tutti gli appuntamenti in programma, sarà obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili. E, come riporta la pagina Facebook "65 Sagra della Nocciola -Classe 1981-", verrà richiesto ad ogni presente al di sopra dei 12 anni il Green Pass.