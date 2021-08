Caprarola, ritrovato il furgone del ragazzo di Vallerano scomparso

Mercoledì 25 Agosto 2021, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 13:48

E' stato trovato poco fa nel territorio di Caprarola, in località Macchia Bella, tra i comuni di Caprarola e Carbognano, il furgone Doblò su cui viaggiava Daniele Urbani, il 38enne di Vallerano di cui non si hanno più notizie da venerdi scorso. Sul posto i carabineri per gli accertamenti del caso e per proseguire le ricerche del giovane.