A Caprarola tornano Quelli del Martedi: in scena con “La Banditaccia”

La compagnia Quelli del Martedì di Caprarola (Viterbo) è tornata in scena sul palco del teatro delle Scuderie di palazzo Farnese, con “ La Banditaccia”.Si tratta di una commedia in tre atti, ambientata in un agriturismo della Tuscia, all’insegna - come vuole la tradizione - della comicità che non è altro che una sorta d’intrigo tra ristoratori, criminali, contadini. Storia che si sviluppa tra risate e battute e riesce a coinvolgere il pubblico nel puro divertimento. Il successo è scontato tanto, che già la programmazione degli appuntamenti è arrivata fino a marzo per le grandi richieste.Quella che va in scena è l’ultima fatica degli sceneggiatori Alessandro Morganti ed Angelo Pecorelli, che hanno firmato tutte le commedie del gruppo teatrale caprolatto. Gli attori che salgono sul palco sono Simone Narduzzi, Gabriele Rita, Franco Borgna, Angelo Borgna, Stefania Marcelli, Arcangelo Borgna, Angelo Pecorelli, Federico Bruziches, Luigi Moneta , Alessio Mascagna, Maurizio Nocera e Leonardo Canale.Gli spettacoli sono in programma ogni venerdì, sabato e domenica sia di pomeriggio, che di sera.Il 27 aprile “ Quelli del Martedi” parteciperanno al Gran premio del teatro amatoriale di Pompei con la commedia “La baionetta e la Croce”.