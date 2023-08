Caprarola, domani i funerali del padre missionario don Pietro Ruzzi

VITERBO - Le esequie di don Pietro Ruzzi, Missionario “fidei donum”, verranno celebrate sabato 26 agosto alle ore 15 nella Casa di Spiritualità Santa Teresa a CaprarolaCaprarola presiedute dal vescovo diocesano monsignor Marco Salvi.

Don Pietro era nato a Caprarola il 25 liuglio del 1946 e ordinato sacerdote il 27 giugno del 1971. È morto a Viterbo nell’Ospedale di Belcolle. Era Missionario in Burkina Faso dal lontano1974, un Paese dalla povertà endemica e con elevati tassi di malnutrizione.

Don Pietro ha donato il suo tempo, le sue energie e la sua mente per annunciare la Parola di Dio. Non è stato un operatore del vangelo solitario, ma ha compiuto il suo mandato in nome e per conto della Chiesa che lo ha inviato. Don Pietro ha fatto una scelta preferenziale per i poveri e gli esclusi diventando un vero e proprio punto di riferimento per tutti i malati del distretto sanitario di Nanoro, anche se c’è voluto del tempo prima che gli abitanti superassero certe resistenze e decidessero di rivolgersi al Centro medico.

Tre verbi hanno caratterizzano il suo ministero di missionario. Custodire: la tradizione della sua Chiesa. Portare: l’esperienza di fede della sua comunità. Accogliere: la ricchezza della diversità del popolo ospite; la consapevolezza di queste tre azioni fanno del missionario “fidei donum” un mediatore di misericordia che dà la vita per unire le persone e per portarle a Gesù.

La diocesi di Civita Castellana ringrazia di cuore questo suo figlio per la passione che ha messo nel servizio e per la l’amore che ha profuso nella sua missione.

La ringrazio per la sua attenzione e per quanto le sarà possibile fare, i