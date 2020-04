Caprarola, la processione al tempo del Covid-19: una Via Crucis tra silenzio, luci e preghiere

Un silenzio quasi irreale per le vie del centro storico ha accompagnato a Caprarola la Via Crucis, senza fedeli, lungo le strade del comune cimino.

E' stata una serata intensa che si è consumata da luci e il silenzio è stato interrotto dalla preghiera con la sagoma imponente di Palazzo Farnese a vegliare come sempre sulla città. La Processione del Cristo Morto è una tradizione radicata a Caprarola e non è stata interrotta. Una celebrazione comunque molto partecipata da parte di tutti i caprolatti, che hanno assistito dalle finestre al passaggio del mini corteo, composto dal parroco don Mimmo Ricci, del sindaco Eugenio Stelliferi e altre due persone.

«Abbiamo voluto portare nelle case dei caprolatti la Passione di Cristo - ha detto Stelliferi - con la diretta Facebook e con il nostro contributo. Insieme al parroco abbiamo accompagnato Gesù lungo la Via Crucis e riflettuto su come la vita umana possa cambiare in pochi attimi. Come Gesù, che cadde tre volte e si rialzò, anche noi stiamo provando a risollevarci. Il nostro cuore è accanto a tutte quelle persone che si trovano a lavorare in prima linea e che si pongono al servizio di chi soffre».

Ultimo aggiornamento: 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA