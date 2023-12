Caprarola, auto si ribalta: un morto e un ferito

Una tragedia nel comune di Caprarola nella tarda serata di venerdì 1 dicembre. Intorno alle 22 un'auto con due persone a bordo è finita in una scarpata lungo la strada provinciale 69 (SP 69). Il bilancio dell'incidente è tragico: un morto e un ferito.

Immediatamente dopo l'incidente, sul luogo sono intervenuti i carabinieri, il cui compito sarà quello di accertare la dinamica dell'incidente e raccogliere tutte le informazioni necessarie per comprendere le cause dello schianto. Le ambulanze del 118 sono giunte prontamente sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, per fornire soccorso e supporto nell'estrazione delle vittime dalla scarpata.

Purtroppo, nonostante gli sforzi degli operatori sanitari, una persona è stata dichiarata morta sulla scena. Nel frattempo, il ferito è stato immediatamente trasportato all'ospedale Belcolle di Viterbo per ricevere le cure necessarie. La sua condizione è stata descritta come grave, e gli sforzi del personale medico sono concentrati sul suo recupero.