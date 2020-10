Capranica, tenta di rapinare autista di bus e lo accoltella: caccia all'uomo nella notte

Sono in corso da questa sera,, tra Vetralla e Capranica, le ricerche di un uomo di colore, ritenuto l'autore di un tentativo di rapina all'autista di un autobus in servizio per le Ferrovie dello Stato.

Tutto sarebbe accaduto prima delle ore 20, quando uno straniero coperto da cappuccio ha aggredito l'autista del mezzo che era pronto a raggiungere Viterbo. Era salito a bordo di un pullman di una società che svolge servizio sostitutivo della ferrovia Viterbo-Roma, tra la stazione di Capranica-Sutri e quella del capoluogo della Tuscia (interessata da lavori di manutenzione serali e notturni).

L'autista avrebbe reagito al tentativo di rapina e l'uomo, armato di coltello, lo ha colpito. Poi la fuga a piedi. Sul posto personale del 118 per soccorrere l'autista e i carabinieri della compagnia di Ronciglione, impegnati nelle ricerche dello straniero.

Ultimo aggiornamento: 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA