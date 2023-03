Martedì 14 Marzo 2023, 05:20

Cappuccio in testa e coltello in mano rapinano un negozio di frutta. E’ caccia a tre malviventi che domenica sera hanno portato via l’intero incasso a un piccolo ortofrutta del Pilastro gestito da una coppia del Pakistan. Il colpo è stato messo a segno poco prima delle 20. La coppia stava per chiudere il negozio quando all’improvviso si è vista arrivare tre persone con il volto coperto e il cappuccio della felpa calzato in testa. Uno di loro avrebbe puntato il coltello alla gola della donna mentre un altro teneva a bada il marito. E il terzo svuotava la cassa.

Urlavano e minacciavano la coppia, volevano soldi e niente li avrebbero fermati. La rapina sarebbe durata una manciata di minuti, tempo di spaventare a morte la coppia di pakistani e portare via appena mille euro. I tre malviventi si sono poi dati alla fuga mentre i negozianti hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Viterbo. Dopo aver raccolto la testimonianza dei due proprietari del negozio di ortofrutta hanno iniziato a eseguire i primi rilievi per mettersi sulle tracce dei tre rapinatori.

A quell’ora di domenica sera nel quartiere Pilastro non c’era nessuno in giro e tutte le varie attività presenti erano chiuse. Probabilmente i tre hanno scelto il negozio di frutta perché era l’unico ancora aperto. E lo hanno fatto poco prima che scattassero i servizi di controllo delle forze dell’ordine. I carabinieri, che stanno ancora indagando sulla rapina, in queste ore stanno visionando le telecamere di sicurezza sparse per la città per cercare di risalire all’identità delle tre persone entrante nel negozio. Nonostante i volti travisati e la testa coperta i carabinieri che stanno indagando avrebbero già un primo identikit su cui lavorare.

E le immagini delle telecamere potrebbero restituire il volto, magari di qualche istante prima di entrare con il coltello in mano per compiere la rapina. Sotto la lente degli investigatori è finito tutto il “mondo” della micro criminalità, anche quello dello spaccio. Niente esclude infatti che i tre fossero in cerca di soldi per rifornirsi di droga.