Capodimonte, le fiamme distruggono una pizzeria

di Ugo Baldi

Capodimonte (Viterbo); in fiamme un pub-pizzeria. La struttura in legno è andata distrutta, ma per i clienti nessuna conseguenza. Tutto è accaduto poco di le 21 quanto le fiamme si sono sprigionate dai locali della pizzeria La Terrazza, che si trova sul lungo lago, in viale Regina Margherita. I gestori, oltre a dare l’allarme sono riusciti a far uscire in maniera rapida la trentina di clienti presenti nel locale. Sul posto sono intervenuti alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Gradoli e Viterbo, i carabinieri e gli uomini del 118. Dai primi accertamenti si tratta di un incendio causato accidentalmente. Nessun collegamento pertanto con altri precedenti incendi avvenuti nella zona

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA