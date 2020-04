© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono Vania, Simona e Valerio. E ancora Paolo e Romina, coppia nel lavoro e nella vita, un accenno di occhiaie che il sorriso cancella. Oss e infermieri, dipendenti della casa di riposo per anziani di Capodimonte ‘Bellorizzonte’. In tutto 20. Da tre settimane, da quando la pandemia ha mostrato ancora di più i denti, intrecciano le loro vite per 24 ore.«Felici di farlo – racconta Paolo Del Canuto, 34 anni da 2 impiegato nella struttura – una piccola rinuncia per tutelare la salute dei nostri ospiti. Se ci manca la possibilità di muoverci? Stiamo fermi ora per riguadagnare il nostro diritto alla normalità il primo possibile, nel rispetto di tutti, a cominciare dalle categorie più deboli». Colazione, pranzo e cena in un ostello a poche decine di metri dalla struttura messo a disposizione dell’azienda. Chiacchiere, un mazzo di carte, la X-Box collegata al televisore per staccare quando il turno finisce e rumori banditi dalle 23, per permettere ai colleghi di riposare prima di tornare in corsia.Un sacrificio che sta germogliando e che acquista valore davanti all’angoscia che striscia tra i corridoi di tante case di riposo. Focolai dove si muore e, spesso, senza la dignità necessaria. Di successo parlano le voci. Di successo parlano i numeri: 84 tamponi, 55 ospiti e 29 tra operatori e dirigenti, tutti negativi . «La scelta è stata naturale – spiega Tiziano Marinetti, dirigente della struttura, a nome del gruppo– dopo il primo lockdown e lo stop imposto alle visite abbiamo deciso di fare un ulteriore passo avanti per garantire l’incolumità ai nostri ospiti. C’è stata grande disponibilità da parte del personale che ha risposto a una chiamata impegnativa. A loro va il nostro ringraziamento».Una soluzione, quella adottata dalla Bellorizzonte, che molti potrebbero adesso seguire: con le strutture ricettive deserte, lo spazio di manovra per azioni di tutela del genere diventa concreto e, di più, un gesto responsabile e unsostegno al settore turistico che, più di ogni altro, è stato colpito dall'emergenza sanitaria. Per l'azienda, un aumento dei costi innegabile: «Ma doveroso da adempiere– continua Marinetti – perché la professionalità si vede anche da questo tipo di provvedimenti. Ce lo dice l’esperienza, il rispetto per gli ospiti e l’amore per il nostro lavoro».Lavoro che continuerà a seguire queste linee guida almeno fino a fine mese, in attesa delle nuove disposizioni governative che saranno emanate. «Continueremo ad adottare questo strumento di tutela almeno fino al 27 aprile – conclude Marinetti -. Stiamo affrontando una realtà nuova, un modo diverso di concepire la professione che, nel contatto fisico e nel rapporto umano, vede elementi imprescindibili. Vinceremo questa sfida tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno».