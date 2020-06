Ultimo aggiornamento: 10:54

“Vietato condurre animali di affezione sul prato e sulla spiaggia. Gli animali possono essere condotti solamente sul viale lastricato con l’obbligo di guinzaglio e materiale per la raccolta delle deiezioni”. A stabilirlo è il Comune di Capodimonte, nel Viterbese, citando un’ordinanza del sindaco Antonio De Rossi, datata 28 maggio. La misura è riportata nei cartelloni affissi sul lungolago alla voce “Norme di comportamento sulle aree verdi e sulle spiagge per il contenimento del Covid-19”.Un divieto che ha scatenato roventi polemiche in paese e sui social. Tanto ieri mattina in diversi angoli del paese sono comparse scritte contro il primo cittadino, subito fatte rimuovere. In un’altra ordinanza, il sindaco stabilisce che: “La balneazione degli animali di affezione è consentita solamente nel tratto compreso tra 80 metri dopo il ‘fosso Mereo’ e la curva di Poggio Falchetto”. Una zona distante circa 3 chilometri dal paese.In realtà, come spiega il consigliere comunale d’opposizione, Mauro Gianlorenzo, che il lungolago fosse off-limits per gli animali non è una novità. “Da quando, circa 20 anni fa, l’area è stata sistemata vige l’obbligo di far transitare i cani solo sul lastricato, ma finora nessuno lo ha mai rispettato. Adesso, invece, è stato riproposto nella cartellonistica contro il virus che vieta anche pic-nic, partite di pallone e molte altre attività”.Secondo la minoranza, la restrizione per gli animali andrebbe tolta: “L’importante – continua Gianlorenzo – è rispettare le regole e raccogliere le deiezioni. Per discutere della stagione estiva e dei tanti problemi segnalati dagli esercenti, come il mancato affidamento del campeggio che resterà chiuso, abbiamo chiesto un consiglio comunale ad hoc”.Della vicenda si sta occupando anche Earth, associazione per la tutela giuridica della natura e dei diritti animali che ha scritto al sindaco, facendo notare come l’ordinanza citata nei cartelli “non vieta in alcun punto la condotta degli animali da affezione nei luoghi summenzionati e in conseguenza di ciò è da ritenersi nulla qualsiasi sanzione”.