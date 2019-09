Capodimonte, bloccato un bracconiere

I carabinieri della stazione di Capodimonte, durante un servizio perlustrativo in località Bisenzio, hanno fermato per un controllo un italiano di circa 60 anni e lo hanno sorpreso mentre esercitava attività venatoria in orario e luogo non consentito. L’uomo è stato trovato in possesso di un fucile calibro 12, e a seguito di un controllo effettuato sul munizionamento è risultato essere in possesso di 9 cartucce calibro 12 detenute illegalmente. Al termine del controllo il fucile e le munizioni sono state sequestrate e il cacciatore è stato denunciato per porto abusivo di armi e omessa denuncia di munizionamento.



