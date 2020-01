Capodanno a Montalto col tuffo di solidarietà

Montalto ha salutato il nuovo anno con il tradizionale appuntamento del tuffo a mare: Only the brave. Giovani temerari ieri mattina erano tutti sulla spiaggia antistante lo stabilimento balneare Il Gabbiano, dove in costume da bagno si sono tuffati nelle acque gelide del Mar Tirreno.

Con loro anche gli amici a quattro zampe che non hanno perso l'occasione di giocare tra le onde. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, vede ogni anno devolvere il ricavato per una giusta causa. Il gesto di solidarietà sarà infatti donato alle famiglie dei bambini oncologici dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. «Un gesto che facciamo con il cuore – dichiarano gli organizzatori – per un anno che ci auguriamo ricco di positività a chi soffre e a chi ha bisogno di aiuto».

Erano una trentina sulla spiaggia pronti al tuffo di Capodanno, prima però sono stati accesi due grandi falò davanti a centinaia di persone. Molti i turisti che hanno assistito all’evento, alcuni dei quali sono venuti dalla Capitale. «Veniamo sempre volentieri il primo dell’anno qui a Montalto – dice un turista – perché anche per noi è diventata una tradizione. Qui al mare la gente è speciale, felice, che non sempre si riesce a trovare».

A tuffo finito, i temerari hanno brindato al nuovo anno sorseggiando vin brulé offerto come sempre dallo stabilimento Il Gabbiano. Era presente sull’arenile anche l’amministrazione comunale, che ha patrocinato l’evento.

