Martedì 12 Aprile 2022, 05:40

I playout sono quasi inevitabili dopo la sconfitta immeritata di sabato scorso a Chiavari sul terreno di gioco della Virtus Entella. Dato che per ottenere la salvezza diretta si dovrebbero verificare diverse combinazioni favorevoli. La Viterbese è pronta a giocare gli spareggi salvezza come conferma il capitano Dario D'Ambrosio. " Visto come siamo partiti - ha detto il difensore - credo che pensare alla salvezza diretta sarebbe stata un'utopia. A gennaio eravamo ancora ultimi, poi abbiamo scalato un po' di posizioni ma siamo pronti a giocare i playout per ottenere la salvezza". Giovedì sera arriverà il Montevarchi ormai tranquillo visti i suoi 41 punti in classifica, che tipo di partita farà la Viterbese?

"Dovremo cercare di ottenere il massimo da entrambe le partite che mancano da qui alla fine della stagione regolare - ha detto D'Ambrosio - in casa contro il Montevarchi e poi in trasferta contro la Carrarese. Dobbiamo tentare di raggiungere la migliore posizione in classifica per poter affrontare i playout in una situazioni più vantaggiosa". Per ottenere questo c'è da battere prima di tutto però il Montevarchi allo stadio Enrico Rocchi che in questo campionato è stato proprio il tallone d'Achille della Viterbese. Visto che tra le mura amiche sono arrivate finora solamente due vittorie di cui l'ultima lo scorso 21 novembre.

"È vero - riprende D'Ambrosio - durante questa stagione sono mancati i punti in casa, che invece rappresentano di solito proprio il punto forte delle squadre che si devono salvare. Nell'ultimo turno casalingo contro la Reggiana, c'erano però diversi tifosi e dagli spalti siamo stati incitati per tutta la partita. Mi auguro che giovedì sera contro il Montevarchi avverrà la stessa cosa". La Viterbese, che per gli addetti ai lavori ha un organico nettamente più forte rispetto a una squadra che deve lottare per salvarsi, affronterà probabilmente i playout da favorita, ma questa non sarà un'arma a doppio taglio per la squadra allenata da Alessandro Dal Canto.

"I pronostici di solito li fa chi sta fuori dal campo - conclude D'Ambrosio- e non certo noi che giochiamo. Sappiamo che qualunque sarà l'avversario che dovremo affrontare nel doppio scontro dei playout dovremo dare tutto in campo per ottenere la salvezza". In vista della gara di giovedì sera, la Viterbese recupera in attacco Andrea Bianchimano che non era stato utilizzato contro la Virtus Entella poiché doveva scontare una giornata di squalifica