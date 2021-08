Canino, maxi multa a una ditta con tre lavoratori in nero, uno prendeva anche il reddito di cittadinanza

Mercoledì 11 Agosto 2021, 10:28

Lotta al lavoro nero da parte della Guardia di Finanza. A Canino è stata scoperta una società che impiegava tre lavoratori senza averli assunti regolarmente, di cui uno beneficiario e diretto richiedente del reddito di cittadinanza.

Dai successivi riscontri alle banche, in collaborazione con gli uffici Inps di Viterbo, infatti, è emerso che uno dei tre lavoratori già dall’anno 2019.

La società ha impiegato i tre lavoratori in nero per un’intera annualità, pagandoli in contanti: per questo è scattata una sanzione amministrativa di 20 mila euro.