Venerdì 2 Dicembre 2022, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 11:45

Sfonda il muro dei 700 iscritti la maratonina di Canino, alla 14° edizione, in calendario domenica prossima nel paese del Castrense. La gara podistica sui 10 km chiude, in bellezza, la stagione del criterium Corrintuscia 2022 portando nell'alto Lazio centinaia di amatori da tutta la regione e oltre, con qualche atleta di punta delle prove su strada.

Il via della Maratonina dell'olio Dop di Canino, questo il marchio di riconoscimento, è previsto per domenica 4 dicembre alle ore 10,30. La gara, che è organizzata dalla società sportiva Runners Canino, si snoda nel percorso cittadino ricavato nel centro storico e in parte fuori. Previsti i premi per categoria m/f e soprattutto quelli per i primi dieci assoluti femminili e maschili. Ricco il pacco gara, con medaglia per tutti gli arrivati.

L'anteprima della gara, fissata per domani alle 17, avrà un testimonial d'eccezione. Al teatro comunale arriva Valerio Berruti, il figlio di Livio, leggendario vincitore della medaglia d'oro sui 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960. L'ex velocista, 83 anni, ha affidato al figlio un messaggio per i partecipanti alla gara di Canino. Non mancherà Sara Vargetto, l'adolescente romana costretta su una sedia a rotelle da una malattia invalidante, grande appassionata di corsa con la sua carrozzina insieme al papà Paolo. Sempre domani verrà lanciata la raccolta fondi per l'acquisto di una Joelette per la Tuscia, la carrozzina da fuori strada che permette ai disabili di poter transitare anche tra sentieri sterrati e di montagna.

«Non ci aspettavamo un così alto numero di iscritti - dicono i Runners Canino - ma è un bel segnale che premia i nostri sforzi. Anche per il ricco e apprezzatissimo ristoro post gara per tutti i partecipanti». Maxi spuntino che conta sui tanti volontari e sostenitori, a partire dal main sponsor Oleificio sociale di Canino.