Martedì 5 Ottobre 2021, 06:20

Il centrodestra conquista Canino, strappata al Partito democratico. Giuseppe Cesetti a capo della lista “Cambiamo Insieme - Cesetti sindaco” ha ottenuto 1.142 voti. Il primo cittadino uscente, Lina Novelli, area dem, è arrivata terza con 871. Secondo Andrea Amici, un suo ex consigliere comunale che ad aprile si era staccato dalla maggioranza appoggiata per tutto il mandato, proprio per gettare le basi di una sua squadra con cui concorrere alle elezioni.

Con la sua “Alleanza per Canino”, l’ex alleato di Novelli ha incassato 956 preferenze. Insomma, il centrosinistra che si è presentato diviso ha spianato la strada alla vittoria dell’altra sponda politica. In particolare, Amici è espressione di partiti più a sinistra del Pd ma ha ottenuto anche l’apporto di un parte dei dem, quella che guarda all’ex ministro Giuseppe Fioroni.

“Sono sempre rimasta coi piedi per terra, continuando a lavorare sino all’ultimo giorno. Il risultato di queste amministrative – spiega il sindaco uscente Lina Novelli – mi lascia con un senso di dispiacere perché un altro mandato mi avrebbe consentito di portare a compimento i progetti già avviati o di cui ho gettato le basi in questa consiliatura. Le prospettive del Piano nazionale di rinascita e resilienza sono immense per la nostra comunità e avrei potuto dare un contributo essenziale perché le risorse arrivassero, grazie anche alla rete istituzionale sovra comunale che ho creato in questi anni, ricoprendo incarichi in Provincia e all’Anci (Associazione nazionale dei comuni d’Italia, ndr)”.

Si gode la vittoria Giuseppe Cesetti, pronto a prendere in mano il governo della cittadina. “Siamo partiti un po’ svantaggiati rispetto alle altre liste, dobbiamo ammetterlo. A maggior ragione il risultato raggiunto – commenta il 66enne medico veterinario – è davvero straordinario”. Il segreto che gli ha consentito di ribaltare i pronostici e battere i due concorrenti? “La squadra, fatta di persone competenti. Con loro – conclude – amministreremo aprendo al dialogo e spiegando, di volta in volta, quello che si può fare e quello che non si può, senza false promesse”.