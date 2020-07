Anziana legata e rapinata di 200mila euro, fermato uno dei sospettati

Ultimo aggiornamento: 09:51

Anziana legata e rapinata, c'è un fermato. I carabinieri della compagnia di Viterbo nei giorni scorsi hanno eseguito un fermo per la rapina a una 91enne di Canepina. La notte tra sabato 19 e domenica 20 luglio l'anziana è stata immobilizzata nel suo letto da tre rapinatori, che dopo averla legata e imbavagliata le hanno svaligiato la casa.L’anziana donna, molto conosciuta in paese, è stata trovata solo al mattino ancora costretta nella sua camera dalla badante, arrivata per aiutarla come ogni giorno. La badante l’ha aiutata a sciogliere i lacci che la costringevano e ha chiamato aiuto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno costato lo stato di salute della donna, il nucleo operativo e radiomobile e quello investigativo dei carabinieri della compagnia di Viterbo che si sono subito messi sulle tracce dei banditi.La vittima avrebbe raccontato di aver visto tre persone, due uomini e una donna. E tre sarebbero le persone immortalate dalle telecamere del bar adiacente all’abitazione della donna.Le indagini serrate hanno poi portato a un fermo.