Gli agenti della polizia stradale di Monterosi salvano un cane ferito sulla Cassia

Nella serata di ieri, un pattuglia della Stradale di Monterosi, nel transitare sulla Cassia subito dopo la località Le Rughe, ha notato a sulla corsia di sorpasso un cane di piccola taglia di razza meticcia, riverso sull’asfalto che non riusciva a muoversi perché ferito.

Gli agenti, vista la situazione di pericolo, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dell’animale e per non creare pericolo alla circolazione, con non poca difficoltà riuscivano ad avvicinarlo e a tranquillizzarlo, portandolo in un luogo più sicuro. In attesa dell’intervento del veterinario, prontamente chiamato.

L’animale, ferito ed infreddolito, veniva avvolto in un telo in attesa dell’intervento del veterinario, il quale una volta giunto sul posto prestava le prime cure e rilevava il numero del microchip. Il provvidenziale intervento degli uomini della Stradale scongiurava conseguenze peggiori per il cagnolino il quale, dopo essere stato curato, verrà riconsegnato al proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA