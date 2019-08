Cane chiuso nell'auto parcheggiata al sole, interviene la Volante

Ultimo aggiornamento: 11:14

Cane chiuso in auto sotto il sole e gattino incastrato nel cofano, tutti salvi grazie ai poliziotti. Ieri mattina gli agenti della Volante sono intervenuti nel parcheggio dell'Unieuro di Viterbo per trarre in salvo un cucciolo lasciato solo in auto. L'allarme è stato lanciato da un passante che notando il cane ha iniziato a cercare i padroni dell'auto per farlo uscire. Non ricevendo risposta, ha chiamato il 113 per chiedere un intervento. La volante in meno di due minuti è arrivata nel parcheggio e rintracciato la proprietaria dell'auto che ha aperto la portiera e fatto uscire il cane. La donna probabilmente sarà denunciata. La legge sul benessere animale e alcune sentenze della Cassazione confermano che lasciare il cane in auto può ravvisare il reato di abbandono e maltrattamento e causare sofferenza all'animale. «Questo perché - come ha spiegato in un recente vademecum l'Aduc - in estate un'auto lasciata al sole può raggiungere in poco tempo temperature molto elevate che in pochi minuti rischiano di portare l'animale a disidratazione e morte». Gli agenti della Volante però ieri mattina non hanno salvato solo il cagnolino chiuso in auto. Appena terminato l'intervento al parcheggio sono stati chiamati per un'emergenza felina in via Genova. Alcuni passanti avevano notato qualcosa di strano in una macchina e hanno prontamente allertato la polizia. Il qualcosa di strano era in realtà un gattino rimasto incastrato nel cofano di un'auto in sosta. Gli agenti, appena arrivati sul posto, hanno contattato i proprietari che sono arrivati e hanno aperto l'auto. Il micio, probabilmente per paura, si era aggrovigliato sotto la cinghia di distribuzione e non riusciva più a uscire. Con pazienza i poliziotti sono riusciti a riportarlo a terra e a salvargli la vita.