Campo di sterpaglie in fiamme a Tarquinia

Con l'aumento della temperatura il rischio incendi è dietro l'angolo. Come quello avvenuto questa mattina in località Marina Velca a Tarquinia.



Le fiamme si sono sviluppate a bordo strada e hanno avvolto un campo di sterpaglie, lambendo un annesso agricolo. Sul posto sono intervenuti i volontari dell'Aeopc, chiamati dalla sala operativa regionale, e i vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia.



Le squadre hanno impiegato oltre un'ora per avere la meglio sull'incendio. L'area è stata in seguito bonificata e messa in sicurezza.



La campagna antincendio boschivo inizierà il 15 giugno e terminerà il 30 settembre. Il piano prevede attività di prevenzione, controllo e intervento nelle aree a rischio incendi, con l'apporto dei Vigili del fuoco, carabinieri forestali e associazioni di volontariato. © RIPRODUZIONE RISERVATA