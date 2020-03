Camperisti di Codogno fermati a Tarquinia: «Ma siamo fuori di casa dal 27 dicembre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In due, a bordo di un camper, sono stati fermati questa mattina da una pattuglia della Polizia locale di Tarquinia (Viterbo) durante i controlli attuati in questi giorni per affrontare l'emergenza Coronavirus.La coppia, sessantenni residenti a Codogno, uno dei comuni lombardi colpito le settimane scorse dal focolaio, sono stati bloccati al lido. Alla richiesta degli agenti della loro presenza sul territorio, i turisti avrebbero dichiarato di «essere fuori dal loro comune di residenza dal 27 dicembre scorso», periodo in cui in Italia non era scattata l'emergenza Covid-19.Marito e moglie provenivano dalla Sicilia, dove sono rimasti bloccati per diversi giorni. Oggi avevano fatto tappa a Tarquinia per fare un approvvigionamento di generi alimentari e ripartire verso Codogno. I loro spostamenti sarebbero comprovati da diversi documenti di viaggio. La coppia è stata invitata a lasciare il territorio e dirigersi nel comune di residenza.