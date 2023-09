Camioncino della nettezza si ribalta sulla Teverina: conducente estratto dalle lamiere, in codice rosso al Belcolle

VITERBO. Incidente oggi (11 settembre) nella zona Acquarossa intorno alle otto del mattino. Un camion della nettezza urbana, per motivi ancora sotto indagine, si è capovolto lungo la strada Teverina.

Ancora da chiarire la dinamica dello schianto: il camioncino si trovava sul rettilineo e non c'è stato un impatto con altri mezzi. Dunque fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli ma il conducente del camion è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte del veicolo ribaltato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'uomo dal mezzo.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti immediatamente sul posto i sanitari del servizio di emergenza 118 e la polizia locale. La loro collaborazione è fondamentale per garantire un intervento efficace e per raccogliere tutte le informazioni necessarie per stabilire le cause esatte dell'accaduto.

A causa dell'incidente, il traffico nella zona ha subito dei rallentamenti, con le autorità che lavorano per ripristinare la normalità il prima possibile.

Il conducente è stato portato in codice rosso all'ospedale Belcolle di Viterbo.