Camion ribaltato sulla statale Aurelia a Montalto, strada chiusa in direzione Roma

Traffico bloccato lungo una corsia dell'Aurelia per un incidente tra Montalto e Tarquinia, che ha coinvolto due camion.Come informa l'Anas, ente di gestione del tratto stradale in questione, il trattico «è provvisoriamente chiuso - in direzione di Roma - in un tratto della strada statale 1 "Via Aurelia", in corrispondenza del km 102 tra i territori comunali di Montalto di Castro e Tarquinia, in provincia di Viterbo».L'incidente che ha causato il blocco della circolazione - per cause in corso di accertamento - ha coinvolto due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato. Nell'incidente si è registrato il ferimento lieve del conducente di quest'ultimo mezzo. Il traffico pesante viene deviato in loco lungo la litoranea, mentre il traffico leggero lungo il vecchio tracciato della Aurelia.Sul posto sono intervenuti, oltre al personale dell'Anas, gli operatori del 118, della Polizia stradale e dei carabinieri.