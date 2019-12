Camion in fiamme sulla superstrada, chiusa la carreggiata da Viterbo verso Terni

Ultimo aggiornamento: 13:10

Camion in fiamme sulla superstrada 675 “Umbro Laziale”, la trasversale Orte-Civitavecchia. Provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Terni a causa di un mezzo pesante - adibito al trasporto di cemento - in fiamme, tra le uscite di Soriano-Chia e quella di Orte (al km 38).Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Soriano/Chia e rientro allo svincolo di Orte. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto è presente la polizia stradale e il personale Anas, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas. Servizio clienti "Pronto Anas" raggiungibile al numero verde 800 841 148.