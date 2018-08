Camilli piazza il botto di fine mercato: alla Viterbese torna l'attaccante Saraniti

di Marco Gobattoni

La Viterbese ha il suo nuovo attaccante. E' un cavallo di ritorno: Andrea Saraniti, che ha vestito la maglia gialloblù in serie D nella stagione 2014/15, torna a Viterbo. Un colpo di mercato da novanta per la Viterbese, che dopo una lunga trattativa con il Lecce è riuscita a riportare a casa uno degli attaccanti più forti e ambiti di tutta la serie C. Un arrivo in grado di proiettare la compagine gialloblù tra le grandi del campionato.



L'acquisto ancora non è ufficiale, ma sia con il Lecce che con il calciatore, gli accordi di massima sono stati trovati e nelle prossime ore arriverà l'annuncio ufficiale. Annuncio che potrebbe arrivare direttamente dalla bocca del presidente Piero Camilli questa sera, quando tutta la Viterbese sarà presentata a Palazzo dei Papi nella cena organizzata dai facchini di Santa Rosa. Con l'arrivo oramai chiuso di Saraniti, a partire sarà Fabrizio Roberti corteggiato fortemente dal Monterosi in serie D.



Il mercato della Viterbese dovrebbe essere chiuso, anche se nelle ultime ore il club di via della Palazzina ha fatto un sondaggio per Mario Pacilli, altra punta classe 87 in forza al Lecce.

