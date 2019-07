Camilli e la cessione della società: «Per me la Viterbese è un discorso chiuso»

Ultimo aggiornamento: 16:47

C'è un accordo verbale, ma ancora nulla di concreto e Piero Camilli resta alla finestra. Il patron della Viterbese conferma la trattativa con l'imprenditore capitolino Marco Arturo Romano, ex vice presidente di Livorno e Audace Reggio Emilia, e aspetta un segnale.«Ci siamo incontrati e abbiamo un accordo - conferma il presidente gialloblù - ma per il momento non c'è nulla di più, perché sto aspettando che si facciano sentire di nuovo». In questa settimana gli acquirenti, oltre che far visita allo stadio Enrico Rocchi per rendersi conto di come sono le strutture che ospiteranno la squadra, hanno cercato di produrre tutta la documentazione necessaria per poter rilevare la società. Comprese le operazioni per poter sostituire la fidejussione, presentata in Lega da Camilli al momento dell'iscrizione della Viterbese al campionato di serie C, lo scorso 24 giugno.Una volta ultimate tutte queste pratiche, Romano si dovrebbe presentare nuovamente da Camilli per formalizzare il passaggio di proprietà, che a questo punto dovrebbe quindi avvenire nei prossimi giorni. L'imprenditore di Grotte di Castro infatti ha escluso ogni suo ripensamento riguardo all'intenzione, espressa più di un mese e mezzo fa, di lasciare la società di via della Palazzina. «Ribadisco che per me Viterbo è un discorso chiuso. Quando io mi prometto di fare una cosa, la porto a termine».Nel caso in cui il closing avvenga nei prossimi giorni, la Viterbese si riunirà giovedì 18 luglio e non più il prossimo giovedì, come comunicato dalla società prima dell'inizio della trattativa. I gialloblù dovrebbero iniziare agli ordini del tecnico Antonio Calabro, che è ancora sotto contratto. Il tecnico salentino, nella settimana scorsa, era molto vicino all'Imolese e in questo caso avrebbe potuto chiedere la rescissione alla Viterbese. La squadra emiliana ha trovato però l'accordo con un altro allenatore e Calabro continua quindi a essere legato alla Viterbese.Prima dell'investitura del tecnico per la nuova stagione, bisognerà attendere l'esito del colloquio che Calabro avrà con l'eventuale nuovo presidente Romano, dopo la chiusura della trattativa nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il mercato dei giocatori, il centrocampista Diego Cenciarelli, per cui nei giorni scorsi c'era stato un forte interessamento della Virtus Francavilla, è invece vicinissimo al Gubbio.