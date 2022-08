Calendari di serie C: la Viterbese debutta in casa del Giugliano; il derby contro il Monterosi il 4 dicembre

Debutto in casa della neo promossa Giugliano per la Viterbese che domenica 4 settembre, bagnerà l'esordio nel girone C del campionato di serie C contro i campiani. Un avvio non impossibile sulla carta per i gialloblù, che avranno il derby contro il Monterosi il 4 dicembre in trasferta. I biancorossi, che debutteranno contro l'Audace Cerignola, altre neo promossa, giocheranno le proprie sfide casalinghe all'Ettore Mannucci di Pontedera. La prima al Rocchi per la Viterbese invece, sarà domenica 11 settembre contro la Fidelis Andria, con il Monterosi impegnato a Potenza. Alla terza, primo turno infrasettimanale, con i gialloblù in Sicilia a casa del Messina e il Monterosi contro la Juve Stabia di mister Leonardo Colucci.