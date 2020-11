«Voglio un tecnico giovane e rampante» aveva detto venerdì sera il presidente della Viterbese, Marco Romano. Ed ecco che, per salvare la squadra gialloblù dalle sabbie mobili della zona retrocessione, arriva Roberto Taurino. Leccese, 43 anni, il nuovo tecnico ha sempre allenato in Puglia ed è stato anche secondo dell'ex allenatore gialloblù Antonio Calabro al Francavilla. Ha ottenuto però il suo risultato migliore la stagione scorsa, quando ha guadagnato la promozione in Serie C alla guida del Bitonto. La squadra pugliese è stata poi retrocessa nel campionato inferiore a causa di un illecito sportivo di due stagioni prima, così Taurino si è liberato a settembre.

«Ha vinto un campionato molto difficile - ha detto Romano - dove c'erano squadre come Foggia, Taranto e Cerignola. Anche venerdì pomeriggio mi hanno chiamato diversi procuratori che mi avevano proposto tecnici che avevano già una grande esperienza in Serie C. Ma io avevo avuto subito una buona impressione quando avevo già incontrato Taurino, perché è una persona che si è sempre fatto strada con il lavoro e queste sono le persone che piacciono a me». A parte le espressioni di rito del tipo «Sono onorato di essere a Viterbo», che erano state anche pronunciate dal suo predecessore Agenore Maurizi durante la scorsa presentazione di agosto, Taurino ha parlato anche di quello che sarà il suo tipo di gioco. «Di solito utilizzo come schema il 3-5-2 - specifica - ma non mi piace parlare di numeri. Cerco di far giocare la squadra come meglio si addice alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Ho visto i nomi della rosa e ho avuto anche modo di visionare alcune partite della Viterbese in video, questa squadra ha le caratteristiche tecniche e morali per potersi tirare fuori da questa situazione. Ora dobbiamo pensare esclusivamente a lavorare, perché sabato prossimo già ci attende una sfida difficilissima. È chiaro che è diverso prendere una squadra dall'inizio della stagione, rispetto a prenderne una in corsa. Però non sono un allenatore che rimane ancorato ai propri schemi e se ci sarà qualcosa da cambiare nell'impostazione tattica della squadra lo farò. Mi aspetto comunque anche una reazione da parte dei giocatori».

Il presidente Romano ha voluto ringraziare anche Maurizi per il lavoro svolto e ha lodato comunque l'operato di Alessandro Boccolini che ha traghettato la squadra fino all'arrivo di Taurino. «Boccolini ha svolto un ottimo lavoro e lo ringrazio - ha detto il presidente - lui è comunque l'allenatore della Primavera e resta parte del nostro progetto. Tutti abbiamo fatto degli errori, però oggi inizia una nuova pagina per la Viterbese. Ho sofferto molto dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Paganese perché ho visto una squadra spenta e, nonostante il precedenza avessi sempre difeso l'operato di Maurizi, mi sono reso conto che era arrivato il momento di dover cambiare qualcosa». Romano ha ringraziato anche il direttore sportivo Francesco Pistolesi, presente ieri, nonostante un grave lutto familiare che lo ha colpito nei giorni scorsi. «Ho avuto modo di scambiare due chiacchiere con Taurino e ho avuto l'impressione che sia l'uomo giusto per noi» ha rimarcato Pistolesi.

Taurino ha specificato di essere abituato a lavorare sotto pressione ed avrà una settimana per poter conoscere la squadra e mettere in campo le sue idee di gioco che già sabato sera dovranno scontrarsi contro un osso duro come la Juve Stabia.



