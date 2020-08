© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese torna alle maglie gialloblù, dopo che negli ultimi anni il colore prevalente era stato il nero. Il presidente Marco Romano chiede l'aiuto degli imprenditori locali per far crescere la società, mentre il mercato è sempre in ebollizione.Presentate ieri mattina nella Sala Regia del Comune le tre nuove maglie della Viterbese per la prossima stagione, fregiate del nuovo sponsor tecnico Nike. «Non abbiamo ancora deciso - ha detto Romano - quale sarà la prima maglia e quale la seconda. Avevamo optato per la gialla ma, vedendola oggi, mi è piaciuta molto anche la blu. Prenderemo una decisione nei prossimi giorni». Le tre casacche hanno colore prevalente blu, giallo e bianco. Il numero uno di via della Palazzina è tornato a parlare della bontà del suo impegno a Viterbo. «Il nostro è un progetto solido che ci deve portare a guadagnare traguardi importanti con gradualità - ha detto Romano - la nostra è una società solida con i conti a posto. In un momento così difficile per il Paese, con tutti i problemi che hanno diverse altre società della nostra categoria, questo è già un fattore molto importante. Il nostro sogno è raggiungere la Serie B, a mio avviso si tratta di un obiettivo realizzabile anche se ci vorrà tempo. Abbiamo scelto uno sponsor tecnico come la Nike per far capire che il nostro è un progetto solido e ambizioso. Per quello che riguarda la pubblicità, mi aspetto un aiuto da parte degli imprenditori viterbesi. Da poco un Decreto del Governo ha riconosciuto alle aziende che fanno pubblicità a squadre di Lega Pro un credito di imposta. Ancora non sono stati resi noti i dettagli, ma si parla del 50%. Quindi a chi sponsorizza la Viterbese per 10.000 euro la prossima stagione, ad esempio verranno riconosciuti 5.000 euro di credito di imposta. Se poi prendiamo in considerazione anche un abbattimento degli utili del 40/50%, praticamente la Viterbese può essere sponsorizzata a costo zero. Questo è un incentivo che anche gli imprenditori devono cogliere».Il sindaco Giovanni Arena si dice vicino al presidente Romano e al suo progetto. «Come amministrazione - ha detto - vogliamo dare il massimo per aiutare questa società a raggiungere quei risultati importanti che siamo sicuri arriveranno. Già la scorsa stagione il presidente Romano ha dato prova di grande serietà e professionalità. Noi ci stringiamo a lui e attorno ai colori gialloblù, perché ci deve essere un binomio tra la città e la squadra». «Abbiamo stilato un accordo triennale con la Viterbese, perché crediamo nel progetto - ha detto Massimo Beltempo amministratore di Linea Oro, che sarà fornitore ufficiale della Viterbese per il marchio Nike - abbiamo già un progetto di merchandising, che a partire da settembre sarà on-line e presso uno store a Viterbo che sarà individuato dal presidente». Il questore, Massimo Macera, ha parlato della prossima stagione «Siamo in un periodo dove purtroppo dobbiamo ancora navigare a vista - ha detto - per questo c'è qualche dubbio sul prossimo campionato e soprattutto sulla partecipazione dei tifosi che tutti noi ci auguriamo possano assistere alle partite fin dall'inizio».Per quanto riguarda l'arrivo dell'attaccante Alessandro Rossi in prestito dalla Lazio, il giocatore potrebbe raggiungere già oggi, o domani al massimo, i suoi nuovi compagni. Sarà comunque presente fin dall'inizio alla preparazione precampionato a Cascia. Nelle prossime ore, la società affronterà con la Lazio anche la questione relativa al prestito del portiere Guido Guerrieri. Nel caso in cui l'estremo difensore dovesse restare a Fornello come dodicesimo, la Viterbese andrebbe in cerca di un profilo classe 98 che abbia già giocato come titolare nella stagione appena conclusa in Serie C. «Siamo impegnati molto sul mercato - ha detto Romano - e chiedo ai tifosi di stare tranquilli perché posso assicurare che allestiremo una squadra competitiva. Il mercato inizia ufficialmente il primo settembre, quindi c'è tutto il tempo».