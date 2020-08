© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese attende un segnale dalla Lazio e allo stesso tempo continua a lavorare per l'arrivo dei difensore Edoardo Blondett in uscita dalla Reggina, mentre si allontana sempre di più Tommaso Silvestri. Nelle prossime ore, il presidente Marco Romano dovrebbe incontrarsi con la dirigenza biancoceleste per formalizzare il prestito dell'attaccante Alessandro Rossi e discutere anche dell'eventuale arrivo del portiere Guido Guerrieri. L'incontro si sarebbe dovuto svolgere già la settimana scorsa, ma poi è stato rimandato.La dirigenza gialloblù vorrebbe far partire la squadra domani per la preparazione precampionato di Cascia, già con una rosa piuttosto definita. Nel caso in cui l'arrivo di Guerrieri, che in queste ultime ore era dato più vicino alla permanenza a Formello, non fosse possibile, la Viterbese si orienterebbe su un profilo under. In pole c'è il portiere classe 99 della Fiorentina, Michele Cerofolini, che nella seconda parte della scorsa stagione ha difeso la porta della Casertana. Sull'estremo difensore ci sono anche altre squadre di Serie C, ma la Viterbese ha dalla sua il vantaggio di garantire un posto da titolare. Più staccato al momento il portiere di proprietà della Juventus, Mattia del Favero, che nel campionato passato ha giocato nelle file del Piacenza dove ha disputato un'ottima stagione. La società gialloblù ha comunque intenzione di chiudere la faccenda relativa all'estremo difensore entro questa settimana. Al momento i portieri in rosa sono due, si tratta di Matteo Biggeri, classe 96 e Massimiliano Maraolo classe 98. Entrambi hanno ancora un altro anno di contratto.La Viterbese continua a spingere anche per avere Blondett, un nuovo contatto tra i dirigenti della società di via della Palazzina e il giocatore c'è stato anche ieri ma l'operazione ancora non è terminata. La Viterbese ha fatto un'offerta concreta al giocatore, ma la trattativa non dovrebbe concludersi in tempi brevissimi. Per dare un elemento di grande esperienza al reparto arretrato, quella relativa a Blondett sembra ormai una pista quasi obbligata viste le difficoltà per arrivare al difensore del Catania, Silvestri. Il centrale potrebbe rimanere un altro anno con la maglia rossoblù. Nel caso in cui dovesse abbandonare la Sicilia, proprio nelle ultime ore c'è stato un forte interesse della Triestina. Proprio la società alabardata si è assicurata Giuseppe Rizzo, altro elemento che la stagione passata ha giocato con il Catania, e che nelle scorse settimane interessava alla Viterbese. Oggi il difensore Stefano Negro incontrerà i dirigenti del Monza per discutere del suo futuro, dato che il giocatore non rientra nei piani della società lombarda che si appresta a disputare il prossimo campionato di Serie B. Il difensore ha già un'intesa di massima con la Viterbese per il rinnovo del prestito, dopo il suo arrivo lo scorso gennaio. A meno che non giungano altre richieste più allettanti, il Monza dovrebbe dare l'okay.