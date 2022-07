Domani premiate a Viterbo dalla Figc le società alla festa del calcio provinciale

Le società vincenti della Coppa disciplina e quelle che hanno vinto il proprio girone nel calcio viterbese domani saranno premiate. L'appuntamento è all'oratorio don Alceste Grandori di via della Mazzetta 14, alle 16.30. Qui il delegato del comitato provinciale della Figc Angelo Moracci, il presidente regionale Melchiorre Zarelli, il vice Vincenzo Calzolari e la coordinatrice del calcio giovanile laziale Diana Bellucci e il consigliere Dario Scalchi consegneranno i riconoscimenti alle tredici società della Tuscia prime nella stagione 2021/2022, insieme a quelle che hanno tenuto un comportamento lineare e corretto in campo e fuori nel corso del campionato. La lista comprende Polisportiva Farnese, Cura Calcio, Fabrica Calcio Giovanile, Fulgor Tuscania, Ischia di Castro, Mco Calcio, Montefiascone, Pianoscarano 1949, Real Fabrica di Roma, Tarquinia Calcio, Virtus Marta e Viterbo Football Club. «A tutte queste società vanno i complimenti ha detto Moracci per i risultati raggiunti»