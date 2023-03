Comportamenti violenti alla partita di calcio, Daspo a un guardialinee e a un tifoso

Comportamenti violenti sul campo da calcio, Daspo a un guardialinee e a un parente di un giocatore. Il guardalinee non potrà avvicinarsi a competizioni sportive per tre anni, il parente per cinque.

Entrambi i divieti di accesso alle manifestazioni sono stati emessi dal Questure di Viterbo, dopo aver verificati gli episodi accaduti in due campi di calcio distinti. Il primo, quello che vede protagonista un guardalinee, è accaduto al compo sportivo Ellera di tra le squadre Viterbo Football Club e Fulgur Tuscania. Il dirigente in campo, dopo una discussione, avrebbe colpito con la bandierina un giocatore minorenne al volto.

Il secondo è stato emesso nei confronti di un tifoso, parente di un calciatore, il quale al termine della partita tra le compagini Under 15 As Viterbese 1908 e Audace Cerignola, dello scorso 19 marzo al campo sportivo del Pilastro, colpiva violentemente con un pugno al volto e con calci l’allenatore della squadra ospite.