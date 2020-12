Il Real Fabrica riparte da Pomezia: «Scenderemo in campo per i tre punti»

Si riparte. dopo due settimane dedicate al recupero dei match saltati causa Covid, il Real Fabrica torna in campo. Per la decima giornata del campionato di serie B di calcio a 5, i ragazzi diretti da mister Luca Lucchetti, oggi alle 15, faranno visita alla Fortitudo Futsal Pomezia.

L'obiettivo in casa Fabrica è quello di proseguire il trend positivo di stagione: dopo questa prima parte di campionato, infatti, la truppa cimina naviga in zona play-off. Di fronte ci sarà un team esperto, che conosce la categoria, ma che attualmente in classifica segue la formazione viterbese. «Sarà una gara difficile - avverte il dirigente, Viola - perché affronteremo un’ottima squadra: i nostri avversari sono più esperti di noi nella categoria e sono usciti rafforzati dal mercato, ma noi scenderemo in campo con l'obiettivo di prendere i tre punti».

Mercato che, in settimana, è stato protagonista anche in casa Fabrica con la società viterbese che ha voluto rafforzare la rosa a disposizione di mister Lucchetti con l'ingaggio del pivot Massimo Nunzi. Per lui, che arriva dal Casal Torraccia, apparizioni in C1 con il Carbognano nel 2015/2016 poi Active Network in serie B nel 2016/2017; a seguire altre tre stagioni al Carbognano con la vittoria del campionato e della coppa nel 2019-2020: l'anno seguente ha vestito sempre la maglia dei cimini in serie B segnando 20 gol fino all’interruzione per Covid.

«Ho scelto Fabrica - spiega Nunzi - per l’ambizione della società, il progetto del nuovo palazzetto e la voglia di far crescere i giovani. Voglio portare alla causa Real determinazione, disponibilità e spero anche diversi goal per aiutare il team a raggiungere gli obiettivi prefissati». Il match di oggi sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fortitudo Pomezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA