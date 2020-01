Calcio a 5, il Real Fabrica in corsa per la Coppa Italia regionale

Final Four di Coppa Italia regionale di serie C maschile di calcio a 5, c’è anche un quintetto viterbese in corsa per la conquista del trofeo.

Il Real Fabrica, sul campo di Ariccia, ha staccato il pass a 4 secondi dalla fine, vincendo la semifinale sul filo di lana per 3 a 2 contro l’United Pomezia.

Le reti del Real sono state firmate da Stentella e Martinozzi (due) che hanno fatto esplodere di gioia i 200 tifosi fabrichesi al seguito.

Domani alle 11.30 è in programma la finale sullo stesso campo contro la Nordovest . Si annuncia una match al cardiopalma poiché in palio c'è anche un pezzo di serie B.