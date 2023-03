Lunedì 20 Marzo 2023, 04:40

Pace fatta dopo la presunta aggressione di un calciatore da parte di un guardalinee. Dopo quanto accaduto sabato scorso sul campo dell’Ellera a Viterbo, dove nella gara degli allievi provinciali classe 2006 tra Viterbo Fc e Fulgor Tuscania si sono vissuti attimi di tensione, la società di casa e quella ospite hanno scelto la via della diplomazia e della distensione.

«E’ necessario tranquillizzarsi tutti – ha detto il presidente del Viterbo Fc, Paolo Tozzi - sono episodi che vanno circoscritti e vanno condannati, non è il caso di alimentarli. Ci siamo confrontati con il Tuscania e abbiamo convenuto che queste situazioni non debbono più accadere. Ci siamo impegnati reciprocamente a trovare soluzioni condivise perché il calcio deve essere solo divertimento per i ragazzi e una sana passione per tutti. Da parte nostra parleremo con i nostri dirigenti per far tornare la massima serenità. Siamo una società sana che fa del far play il suo fiore all’occhiello». Anche il presidente del Tuscania, Vittorio Napoli, mantiene i toni bassi: «Si sono rammaricati per quanto è caduto – ha detto – so che a Viterbo prenderanno le distanze dalle persone coinvolte, ma tra le due società non c’è nessun tipo di problema. Tutti insieme dobbiamo evitare questi spiacevoli episodi e gli organi preposti faranno le valutazioni del caso». Ora occorre infatti attendere le decisioni del giudice sportivo che una volta letto il rapporto dell’arbitro prenderà le decisioni.

A quanto pare, tutto è scaturito in seguito ad un diverbio nato tra un giocatore del Tuscania e il guardialinee di parte della società viterbese (tra le versioni circolate a caldo, anche quella secondo cui il ragazzino avrebbe ricevuto una botta con la bandierina). A causa del caos che si è generato in campo e fuori, sul posto sono arrivate anche delle volanti della polizia e un’ambulanza che però fortunatamente non è stata utilizzata.