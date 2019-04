Calci e pugni alla ex fidanzata e al nuovo compagno di lei, arrestato a Tarquinia

Calci e pugni alla ex fidanzata e al nuovo compagno di lei. Finisce in manette per lesioni personali, atti persecutori e danneggiamento un 29enne di Tarquinia.



E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì scorso, poco dopo le 17, in una strada del centro abitato. L’uomo, V.S., si è scagliato con violenza contro i due. Dapprima sono volati insulti, soprattutto nei riguardi della sua ex fidanzata, 35enne, poi dalle parole è presto passato ai fatti e ha iniziato a picchiare entrambi.



Alcune persone hanno chiamato il 112, consentendo ai carabinieri di intervenire e di arrestare l’uomo. La coppia aggredita è poi stata medicata al pronto soccorso. E' poi emerso che la 35enne era stata già vittima di atti persecutori da parte dell’ex fidanzato. © RIPRODUZIONE RISERVATA