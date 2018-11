Calcata rischia l'isolamento per una frana, appello di Portoghesi

Una frana sulla strada provinciale 79 rischia di isolare il borgo di Calcata, uno dei paesi più caratteristici della Tuscia viterbese, conosciuto anche come il "Paese delle fate" e che attira turisti da tutta Italia. L'architetto Paolo Portoghesi, che da anni ha preso casa in paese, ha anche lanciato un appello. Calcata è un borgo arroccato sul tufo ed è proprio il distacco di alcuni frammenti di roccia su una delle due strade d'accesso che sta creando da una settimana seri problemi. Dopo un primo intervento di bonifica, l'amministrazione provinciale ha deciso di chiudere la strada per auto e pedoni, per il rischio di ulteriori crolli. Anche il sindaco Sandra Pandolfi ha chiesto la messa in sicurezza della parete rocciosa.

