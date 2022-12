Ragazza precipita da 10 metri e resta in bilico su uno sperone di roccia: salvata dai vigili del fuoco

Momenti di paura ieri nel tardo pomeriggio a Calcata (Viterbo), dove una ragazza di 19 anni, dopo essere caduta da una altezza di 10 metri, è rimasta sospesa su uno sperone di roccia. E' stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo un intervento complesso ed è stata trasferita al Gemelli in codice rosso.

E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 30 dicembre. La ragazza, una 19enne di Aprilia arrivita per visitare alcuni amici a Calcata, è stata vista precipitare nella zona tra di Calcata vecchia che si affaccia sulla forra sottostante. Scattato l'allarme, i vigili del fuoco di Civita Castellana arrivati sul posto hanno individuato la ragazza su uno sperone di rocca, a dieci metri di profondità dalla strada.

Recuperarla si è rilevato complicato, visto che la giovane aveva sotto di se circa trenta di metri di strapiombo. Un operatore si è calato e lper metterla in sicurezza. Dopo circa mezzora, con l'ausilio della squadra specializzata nei recuperi speleo-alpino-fluviali, è stato completato l'intervento. I vigili del fuoco hanno utilizzato come punti di ancoraggio alcuni elementi di arredo urbano a disposizione. In due si sono calati e hanno trasportato la ragazza fino alla barella.

Riportata al piano strada, la giovane è stata affidata alle cure del 118 e trasportata al policlinico Gemelli in codice rosso, dolorante ma sempre cosciente. Sul posto presenti anche il sindaco di Calcata e i carabinieri.