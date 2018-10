Calcata, non vuole consegnare una pistola: inseguita e denunciata una donna

Il trambusto creato ha interrotto la consueta tranquillità del borgo, tanto che quasi tutti quelli che, hanno assistito alla scena, hanno impiegato qualche minuto prima di focalizzare quello che stata accadendo.

Ultimo aggiornamento: 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pomeriggio più che movimentato a Calcata.Una donna, per non consegnare una pistola ai carabinieri che la dovevano recuperare, ha scelto di scappare da una porta posteriore dell’abitazione pur di non ridarla indietro.Il tentativo è andato però a vuoto. I militari hanno subito intuito che si era allontanata da casa, poiché non aveva nessuna intenzione di riconsegnare l’arma da fuoco che apparteneva, a quando sembra, ad un’altra persona.E’ iniziato a quel punto un inseguimento a piedi per le vie del centro storico delle forze dell’ordine per bloccare la fuggitiva.La maggiore resistenza al “passo veloce” dei carabinieri alla fine ha permesso di bloccare la donna che è stata riaccompagnata nella propria abitazione. Dopo una serie di controlli è stata anche recuperata l‘arma. La donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.