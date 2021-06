Oro Festival, si comincia il 29 giugno con Piero Pelù che canta Dante. Poi De Gregori e Massini

Sabato 26 Giugno 2021, 16:45

Appuntamenti nello scenario storico-artistico del Palazzo Farnese di Caprarola (Viterbo). E' questa la “anomala” location, dal prossimo martedì 29 giugno al 4 luglio, della 15° edizione di Caffeina in veste Oro Festival.

All'interno, e nel monumentale piazzale davanti all'ingresso, il rinascimentale Palazzo Farnese ospiterà incontri con gli autori, spettacoli, musica, letteratura, giornalismo e saggistica. La partenza è per la rock-reading “A riveder le stelle”: Piero Pelù e Aldo Cazzullo sono i protagonisti di un’opera contemporanea che celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il 30 giugno Caffeina vedrà l'incontro con Francesco De Gregori per presentare il libro “I testi. La storia delle canzoni”: un viaggio nella poetica del Principe in un’occasione più unica che rara. Con Stefano Massini, il 1 luglio, arriva in scena il suo “Manuale di Sopravvivenza”: una riflessione ironica, brillante e amara sul post pandemia. Mentre venerdì 2 luglio, dopo l'incontro con Andrea Purgatori sull'insostuibilità del giornalismo ai tempi dell'intelligenza artificiale, il sestetto guidato da Gabriele Coen – Raffaella Siniscalchi presenterà l’omaggio a “Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore”: un’esecuzione delle musiche scritte dal grande compositore per l’altrettanto celebre regista.

Sabato 3 luglio microfono a Enrico Mentana (ore 21): il direttore del Tg La7 e fondatore di Open discuterà di “webeti e fake news”. A seguire lo spettacolo teatrale di Iaia Forte e Annalisa Canfora, “Scrivi sempre a mezzanotte -Lettere d'amore tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West”.

La chiusura è per domenica 4 luglio con il geologo Mario Tozzi per presentare “Uno scomodo equilibrio. Uomini, virus e pandemie”. Con il finale del festival che vedrà il concerto degli Hotel Supramonte (ore 22.30) con un “Omaggio a Fabrizio De André”.

Oltre agli eventi serali, Caffeina Oro Festival 2021 presenta nel pomeriggio numerosi autori. Tra i tanti, il 29 giugno ospiti Ritanna Armeni, Catena Fiorello e Concetto Vecchio; il 30 Paolo Di Paolo, il 1 luglio Alessandro Ricci e Carlotta Bilardi, oltre a Fiamma Arditi. Il 2 luglio l'incontro con Luca Bottura, il 3 Lucia Pozzi, Giuseppe di Piazza e Giovanni Scifoni, il 4 luglio Diego De Silva.

Il programma completo è sul website di Caffeina Festival (www.caffeinafestival.it). Le prevendite per tutti gli spettacoli sono su diyticket.it